Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности из-за снегопада в Ростовской области

Экстренные службы Ростовской области приведены в полную готовность из-за снегопада. В режиме повышенной готовности работают сотрудники ГИБДД, поисково-спасательные отряды, а также энергетики и работники сферы ЖКХ.Снегопад обрушился на донской регион утром 16 ноября. Сначала замело северные районы, а спустя сутки снег добрался и до донской столицы. Многие автомобилисты не успели поменять летнюю резину на зимнюю, что стало причиной многочисленных ДТП и других ЧП на дорогах. Не выдержали снегопада и линии электропередачи.В связи с ухудшением погоды экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Только на восстановление электроэнергии у дончан мобилизовано 436 аварийно-восстановительных бригад в составе 2 333 человек и 1 235 единиц специализированной техники. Также подготовлено 93 резервных источника снабжения электрической энергией. ГИБДД увеличила количество патрулей, чтобы помогать автомобилистам на заснеженных дорогах, а на улицы выехали около 400 машин снегоуборочной техники.Непогода в донском регионе продержится еще несколько дней. Жителям Дона стоит позаботиться о том, чтобы машины были в исправном состоянии и быть предельно внимательными на дорогах.Напомним, что на трассе Зимовники - Элиста действует ограничение движения.