На границе в Ростовской области заметили автомобиль скорой с номерами ЛНР
В Ростовской области на границе с ЛНР замечен автомобиль скорой помощи. Такие данные содержит еженедельный отчёт миссии ОБСЕ.
По данным наблюдателей, 15 июня на пункт пропуска в Донецке прибыл спецавтомобиль с номерами Луганской народной республики.
«После прохождения процедур пограничного контроля машина скорой помощи выехала из КПП в Российскую Федерацию с двумя фельдшерами на борту. В тот же день в 17:26 та же скорая помощь въехала на КПП со стороны Российской Федерации и припарковалась возле главного здания. После быстрой процедуры пограничного контроля в 17:32 скорая помощь выехала за границу в Украину», - говорится в отчёте.
Среди других наблюдений, сотрудники ОБСЕ отметили 12 новых коммунальных машин типа «ГАЗель» и «УАЗ», выехавшие из России на территорию ЛНР.
Напомним, в отчёте за прошлую неделю наблюдатели отметили вертолёт, который совершал облёт границы России в районе города Гуково.
Добавим, что с 19 марта из-за угрозы распространения коронавируса Россия закрыла границы с другими странами. Исключение составили граждане, проживающие в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Но с 10 апреля был приостановлен организованный пассажирский транспорт, курсирующий между ЛНР и Ростовской областью.