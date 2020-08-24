На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали «неотложку» и вертолет Ми-8

Машину скорой помощи и вертолет Ми-8 зафиксировали на границе Украины с Ростовской областью. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за последнюю неделю.Так, 20 августа в пункте пропуска в Гуково была замечена машина скорой помощи с водителем и медработником в салоне. Автомобиль заезжал со стороны Ростовской области в сторону Украины. Спустя около получаса машина вернулась обратно.Кроме того, вертолет Ми-8 был замечен на границе сопредельных государств. Наблюдатели миссии видели, как утром 21 августа летательный аппарат был в небе над Ростовской областью. Цель полета осталась для наблюдателей неизвестной.