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На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали «неотложку» и вертолет Ми-8

На границе Ростовской области с Украиной зафиксировали «неотложку» и вертолет Ми-8
Машину скорой помощи и вертолет Ми-8 зафиксировали на границе Украины с Ростовской областью. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за последнюю неделю.

Так, 20 августа в пункте пропуска в Гуково была замечена машина скорой помощи с водителем и медработником в салоне. Автомобиль заезжал со стороны Ростовской области в сторону Украины. Спустя около получаса машина вернулась обратно.

Кроме того, вертолет Ми-8 был замечен на границе сопредельных государств. Наблюдатели миссии видели, как утром 21 августа летательный аппарат был в небе над Ростовской областью. Цель полета осталась для наблюдателей неизвестной.

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