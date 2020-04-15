Количество заражённых коронавирусом в Ростовской области достигло 168

В Ростовской области продолжает расти количество заболевших COVID-19. По состоянию на утро 17 апреля диагноз «коронавирус» поставили 168 людям. За сутки количество заражённых увеличилось на 23. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале стопкоронавирус.рф.Случаи инфицирования регистрируются по всей области: в Ростове-на-Дону, Азове и Азовском районе, Батайске, Каменске-Шахтинском, Матвеев-Кургане, Чертково, Новочеркасске, Семикаракорске, Донецке, Новошахтинске, Кашарах, Зверево, Шахах, Таганроге, Октябрьском, Цимлянском, Мартыновском, Сальском, Верхнедонском и Целинском районах.В настоящее время в Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 1 277 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 1 262.По России на сутки подтвердили 4 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в стране заболели 32 008 человек, из них умерли 273.