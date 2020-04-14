Из-за коронавируса в Ростове под наблюдением находятся 38 детей
В Ростове-на-Дону под медицинским наблюдением находятся 38 детей. Все они приехали из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировали с заражёнными коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставили в городской администрации.
За прошедшие сутки в донской столице выявили пять новых случаев заболевания и один факт выздоровления. Всего в Ростове зарегистрировано 49 заражённых, семь из которых уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 416 человек, включая 38 детей. В обсерватор помещены 15 пациентов.
В Ростовской области по состоянию на утро 15 апреля выявлено 104 человека, заболевших COVID-19. Инфицированных зарегистрировали в Азове, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Семикаракорске, Чертково, Донецке, Матвеев-Кургане, Новошахтинске, Зверево, Батайске, Аксае, Кашарах, Шахтах, Каменск-Шахтинском, Таганроге, Цимлянском, Мартыновском, Азовском и Октябрьском районах.
Ранее сообщалось, что состояние одного из пациентов ухудшилось до крайне тяжёлого. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены ещё трое.