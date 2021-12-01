Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вернулся к единице
В Ростовской области начал расти коэффициент распространения коронавируса. За сутки со 2 по 3 декабря он подскочил до отметки 1. Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 4 224 на 100 тысяч населения.
Растет и число инфицированных. За последние сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 655 человек, а общее количество заболевших достигло 177 498. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Опасная инфекция забрала жизни 8 832 жителей донского региона. Из них 31 скончался за минувшие сутки. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Несмотря на стабильный прирост новых заболевших, на Дону сняли ряд ограничений по коронавирусу. Теперь для посещения ЗАГСа и других общественных мест можно предъявить не только QR-код, но и медотвод или отрицательный ПЦР-тест. Вместе с тем власти разрешили несовершеннолетним посещать бани, сауны и физкультурно-спортивные мероприятия без ПЦР-тестов.