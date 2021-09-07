Коэффициент распространения коронавируса на Дону подскочил до 0,99

В Ростовской области снова начал расти коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 8 по 9 сентября он увеличился до 0,99.Увеличилось и число инфицированных COVID-19. За последние 24 часа борьбу с опасным вирусом начали 470 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 128 694 человек. Вместе с этим вырос показатель заболеваемости коронавирусом. Теперь он равен 3 066 на 100 тысяч населения.Не снижается и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки вирус забрал жизни 28 человек: 19 женщин в возрасте от 56 до 84 лет и девяти мужчин от 51 года до 83 лет. В областном правительстве отметили, что все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.