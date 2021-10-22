Коэффициент распространения COVID-19 на Дону снизился до 1,06

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. По данным на 25 октября, он составляет 1,06.Несмотря на то, что значение этого показателя уменьшилось, число инфицированных на Дону продолжает расти. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 606 человек. Это очередной антирекорд по приросту заболевших. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 152 382 жителя региона.Большинство пациентов с COVID-19 уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, коронавирус забрал жизни 7 555 человек. Из них 33 скончались за минувшие сутки. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила опасная инфекция.