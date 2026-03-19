Машины - вдребезги: водитель иномарки пострадал в жестком ДТП в Ростовской области

Серьезная авария с участием двух иномарок произошла днем 18 марта в центре Новочеркасска. На перекрестке улицы Атаманской и Платовского проспекта в результате столкновения пострадал водитель одного из автомобилей.Инцидент случился около дома №59 по Платовскому проспекту. Как сообщают представители ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, следуя по проезжей части, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. В этот момент через перекресток двигался 27-летний водитель Ford Focus.Произошло лобовое столкновение. От мощного удара обе иномарки отбросило в стороны. Судя по фотографиям с места происшествия, автомобили получили значительные повреждения: передние части машин превратились в груду искореженного металла, а также сильно повреждены боковые и задние элементы кузова. Разбиты оба лобовых стекла.В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю Hyundai Accent