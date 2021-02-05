Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области равен 0,97

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на отметке 0,97. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 1 594 на 100 тысяч жителей. За сутки с 8 по 9 февраля он увеличился на девять единиц.За прошедшие 24 часа пациентами с коронавирусом стали 356 человек, а общее количество достигло 66 966.Растет и смертность от инфекции. За минувшие сутки опасный вирус забрал жизни 24 человек. Всего за период пандемии скончались 2 833 жителя региона. Большинство умерших - люди предпенсионного и пенсионного возрастов. С возрастом иммунная система становится слабее, и появляются хронические заболевания. Тяжелая форма коронавируса обусловлена именно такими болезнями, которые усугубляет инфекция. Наиболее опасными во время инфицирования COVID-19 считаются сердечно-сосудистые, аутоиммунные, гипертонические, онкологические заболевания, а также сахарный диабет, астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Последняя развивается обычно у курильщиков, активных и пассивных.