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В Ростовской области начал расти коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области начал расти коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова начал расти. За сутки с 3 по 4 февраля он увеличился до 0,97. Показатель заболевших составляет 1 551 на 100 тысяч жителей.

С начала пандемии медики выявили 65 166 случаев инфицирования в донском регионе. За последние 24 часа вирус подхватили 363 человека. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 28 человек, а общее количество достигло 2 733. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Большую часть пациентов стационарных отделений составляют люди пенсионного и предпенсионного возрастов. Это связано с ослабленной иммунной системой. Молодежь в основном переносит болезнь бессимптомно.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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