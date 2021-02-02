В Ростовской области начал расти коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова начал расти. За сутки с 3 по 4 февраля он увеличился до 0,97. Показатель заболевших составляет 1 551 на 100 тысяч жителей.С начала пандемии медики выявили 65 166 случаев инфицирования в донском регионе. За последние 24 часа вирус подхватили 363 человека. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 28 человек, а общее количество достигло 2 733. По информации регионального правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.Большую часть пациентов стационарных отделений составляют люди пенсионного и предпенсионного возрастов. Это связано с ослабленной иммунной системой. Молодежь в основном переносит болезнь бессимптомно.