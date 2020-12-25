Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на отметке 1,01

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня. Он составляет 1,01.С 28 по 29 декабря показатель заболевших увеличился на девять единиц и стал равен 1 211.Количество зараженных дончан продолжает расти. Весь декабрь медики ежедневно выявляют почти по 400 новых заболевших. За прошедшие 24 часа специалисты зафиксировали 389 инфицированных. Наибольшее число заболевших составляют люди от 46 до 65 лет - 164 человека, или 42,2%. На втором месте оказалась молодежь от 18 до 45 лет (111 человек, или 28,5%). Диагноз подтвердился у 73 пенсионеров от 66 до 79 лет (18,8%) и у 27 пожилых людей старше 80 лет (6,9%). Пациентами с коронавирусом стали и 26 детей, что составляет 6,6% от числа всех заболевших.