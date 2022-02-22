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Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до единицы

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова снизился. По данным на 25 февраля, он упал до единицы.

Число инфицированных при этом не прекращает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 3 480 человек. Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 311 880 человек.

В прямой зависимости от общего количества зараженных находится показатель заболеваемости. Поэтому он тоже увеличился. За прошедшие сутки показатель подскочил на 104 единицы и стал равен 7 442 на 100 тысяч населения.

Большинство инфицированных уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. COVID-19 забрал жизни 10 284 человек. По информации регионального правительства, шестеро из них скончались за минувшие сутки.
Фото: ЯндексКартинки.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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