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На Дону коэффициент распространения коронавируса взлетел почти до единицы

На Дону коэффициент распространения коронавируса взлетел почти до единицы
В Ростовской области снова подскочил коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 17 по 18 мая он увеличился до 0,99. Неделю назад он был равен 0,92, а затем несколько дней держался на значении 0,94. Показатель заболеваемости опасным вирусом вырос до 2 183 на 100 тысяч населения. Он находится в прямой зависимости от общего числа инфицированных, которое тоже увеличилось за последние 24 часа. Количество зараженных пополнили 200 жителей донского региона.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 91 735 человек. Почти 90% из них уже выздоровели. Однако врачам не всегда удается спасти пациентов в тяжелом состоянии. За минувшие сутки от продолжительной болезни скончались 16 дончан в возрасте от 50 лет до 91 года. По информации областного правительства, с начала пандемии вирус забрал жизни 4 253 человек.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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