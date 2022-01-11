Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса на Дону достиг 0,94

Коэффициент распространения коронавируса на Дону достиг 0,94
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова увеличился. По данным на 13 января, он достиг 0,94.

Показатель распространения COVID-19 также не прекращает расти. За прошедшие сутки он подскочил до 4 717 на 100 тысяч населения. В регионе зафиксировали еще 391 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 198 232 человек.

По информации регионального правительства, большинство заболевших уже выздоровели (более 90%). Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки опасная инфекция забрала жизни 21 человека. Общее количество умерших достигло 9 853 жителей области.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.