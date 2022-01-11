Коэффициент распространения коронавируса на Дону достиг 0,94

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова увеличился. По данным на 13 января, он достиг 0,94.Показатель распространения COVID-19 также не прекращает расти. За прошедшие сутки он подскочил до 4 717 на 100 тысяч населения. В регионе зафиксировали еще 391 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 198 232 человек.По информации регионального правительства, большинство заболевших уже выздоровели (более 90%). Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки опасная инфекция забрала жизни 21 человека. Общее количество умерших достигло 9 853 жителей области.