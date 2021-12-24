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Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до отметки 0,82

Коэффициент распространения коронавируса на Дону упал до отметки 0,82
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает постепенно снижаться. По данным на 28 декабря, он равен 0,82. Это очередной рекорд за последние несколько месяцев.

Уменьшился и прирост инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки вирус подхватили 478 человек. Общее число пациентов с коронавирусом достигло 192 634 человек. Показатель заболеваемости опасной инфекцией находится в прямой зависимости от этого количества. Соответственно, он тоже вырос. Теперь показатель составляет 4 584 на 100 тысяч жителей.

Несмотря на сниженные темпы роста заболеваемости, смертность от коронавируса не уменьшается. Ежедневно патологоанатомы регистрируют десятки случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки скончались 28 человек, сообщили в региональном правительстве. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 9 536 местных жителей.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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