Коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился до 0,98

Впервые за несколько месяцев коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области упал ниже отметки 0,99. По данным на 7 сентября, этот показатель равен 0,98. Это значит, что ежедневно один инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Несмотря на снижение коэффициента распространения, число инфицированных не уменьшается. За последние сутки медики зафиксировали 475 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 127 753 жителей региона. Вырос и показатель заболеваемости коронавирусом. Он равен 3 040 на 100 тысяч населения.