На Дону коэффициент распространения COVID-19 снизился до 1,2

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился впервые за последнюю неделю. По данным на 13 июля, он равен 1,2. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового.Число зараженных продолжает набирать обороты. В донском регионе выявили еще 321 человека с подтвержденным диагнозом. Ежедневно медики выявляют все больше жителей области, заболевших COVID-19. Вместе с этим растет и показатель заболеваемости на Дону. По информации областного правительства, он составляет 2 454 на 100 тысяч населения.Всего с начала пандемии положительные результаты тестов получили 103 050 человек. Из них 4 854 не смогли побороть опасную инфекцию. Все они страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.