В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на единице

Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остается неизменным и равен единице. Показатель заболевших за сутки с 17 по 18 января увеличился на девять единиц. Он составляет 1 397 на 100 тысяч населения.При этом растет и количество зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз «коронавирус» подтвердился у 393 человек. Всего за период пандемии медики выявили 58 708 случаев инфицирования. Из них 2 348 привели к летальному исходу, сообщили в правительстве области. За последние сутки от опасного вируса скончались 14 дончан: пятеро мужчин в возрасте от 65 до 83 лет и девять женщин от 59 до 86 лет.Ситуация по коронавирусу остается напряженной. В регионе ужесточили ограничительные меры на новогодние праздники, а затем продлили некоторые из них. Однако ежедневное число зараженных продолжает расти. Ковидные госпитали заполнены более чем на 80%, а в аптеках зачастую не хватает необходимых лекарств. Такими темпами система здравоохранения Ростовской области может не выдержать.