Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня. По данным на 19 мая, он равен 0,99. Это значит, что каждый человек, заболевший коронавирусом, до самоизоляции может заразить одного здорового. Однако это значение не отразилось на числе новых инфицированных дончан. За последние 24 часа медики зафиксировали 198 случаев заболевания. Ежедневный прирост людей с подтвержденным COVID-19 впервые за две недели оказался меньше двухсот.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 91 933 человека. Вместе с этим значением увеличился и показатель заболеваемости - теперь он равен 2 188 на 100 тысяч жителей.Растет и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 26 дончан. Как сообщили в региональном правительстве, за период пандемии от коронавируса умерли 4 279 человек.