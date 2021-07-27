Коэффициент распространения COVID-19 остаётся на отметке 1,1 четвёртый день

Коэффициент распространения COVID-19 четвёртый день остаётся на отметке 1,1. Об этом 28 июля сообщили в правительстве донского региона.Коэффициент распространения - это показатель темпов роста заболеваемости. Если он становится выше, Роспотребнадзор рекомендует ужесточать коронавирусные ограничения. Не так давно этот показатель на Дону был меньше единицы, сейчас он вновь поднялся до 1,1.Среди других регионов России Ростовская область занимает пятое место по количеству заболевших и седьмое - по ежедневному приросту заразившихся. В обоих списках нас обходят Москва, Московская и Ленинградская области.Всего с начала пандемии на Дону заразились больше 108 тысяч человек, в том числе 395 заболевших жителей Ростовской области выявлены за последние сутки.