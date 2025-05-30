Каскадер из Ростова повторил опасный трюк из фильма «Форсаж»
Ростовский каскадер адаптировал трюк из «Форсажа», сделав его более суровым. Кадрами абсурдного поступка Евгений Чеботарев поделился в соцсетях.
Молодой человек на кабриолете подъехал к грузовику. Он без страховки и защиты ухватился за его днище и прополз под машиной на другую сторону. В это время другой кабриолет подъехал к нему, и каскадер вернулся в машину.
Трюк выполнялся на скорости 100 километров в час.
Зрители разделились в комментариях: одни считают его действия безумными, другие восхищаются.
Ростовский каскадер Чеботарев известен не только своими опасными трюками, но и тем, что разрушает легендарные автомобили. От его действий пострадали десятки иномарок, включая «Роллс Ройс», «Тойоту», «Теслу», «Хаммер» и «Мерседес».