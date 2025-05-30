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Каскадер из Ростова повторил опасный трюк из фильма «Форсаж»

Каскадер из Ростова повторил опасный трюк из фильма «Форсаж»
Ростовский каскадер адаптировал трюк из «Форсажа», сделав его более суровым. Кадрами абсурдного поступка Евгений Чеботарев поделился в соцсетях.

Молодой человек на кабриолете подъехал к грузовику. Он без страховки и защиты ухватился за его днище и прополз под машиной на другую сторону. В это время другой кабриолет подъехал к нему, и каскадер вернулся в машину.

Трюк выполнялся на скорости 100 километров в час.

 — Форсаж по-русски, — подписал кадры Чеботарев.


Зрители разделились в комментариях: одни считают его действия безумными, другие восхищаются.

Ростовский каскадер Чеботарев известен не только своими опасными трюками, но и тем, что разрушает легендарные автомобили. От его действий пострадали десятки иномарок, включая «Роллс Ройс», «Тойоту», «Теслу», «Хаммер» и «Мерседес».
Фото: соцсети
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