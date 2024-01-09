Ростовский каскадер повторил известный трюк, проехав на кабриолете под фурой

Фото: СоцСети

Каскадер из Ростова повторил известный трюк, проехав под фурой на кабриолете. Очередной опасный для жизни и здоровья маневр Евгений Чеботарев опубликовал в своих соцсетях.На снимках видно, что экстремал заезжает на кабриолете «Мазда MX-5» под большегруз. Спустя пару секунд он уже оказывается прямо под фурой и ловко выезжает обратно. Благодаря профессионализму Чеботарева он остался цел и невредим.- Зазор с двух сторон был по 30 сантиметров. Это значит, мне нужно было идеально контролировать тягу машины и не думать о том, что она может «чихнуть», - добавил каскадер.Начинающий каскадер, вероятно, не мог бы справиться с такой задачей. Такой трюк является одним из самых сложных. Экстремал, выполняя опасный для жизни маневр, решил даже не надевать защитную экипировку.Нередко такой трюк повторяли в популярнейших зарубежных фильмах. Вероятно, Чеботарев вдохновился фильмами «Форсаж», «Такси» и др.