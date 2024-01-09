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Ростовский каскадер повторил известный трюк, проехав на кабриолете под фурой

Ростовский каскадер повторил известный трюк, проехав на кабриолете под фурой
Каскадер из Ростова повторил известный трюк, проехав под фурой на кабриолете. Очередной опасный для жизни и здоровья маневр Евгений Чеботарев опубликовал в своих соцсетях.

На снимках видно, что экстремал заезжает на кабриолете «Мазда MX-5» под большегруз. Спустя пару секунд он уже оказывается прямо под фурой и ловко выезжает обратно. Благодаря профессионализму Чеботарева он остался цел и невредим.

- Зазор с двух сторон был по 30 сантиметров. Это значит, мне нужно было идеально контролировать тягу машины и не думать о том, что она может «чихнуть», - добавил каскадер.

Начинающий каскадер, вероятно, не мог бы справиться с такой задачей. Такой трюк является одним из самых сложных. Экстремал, выполняя опасный для жизни маневр, решил даже не надевать защитную экипировку.

Нередко такой трюк повторяли в популярнейших зарубежных фильмах. Вероятно, Чеботарев вдохновился фильмами «Форсаж», «Такси» и др.
Фото: СоцСети
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