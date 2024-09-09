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Ростовский каскадер проехался под многотонным грузовиком на самокате

Ростовский каскадер проехался под многотонным грузовиком на самокате
9 сентября Евгений Чеботарёв, ростовский каскадёр, опубликовал в социальных сетях видео, на котором он продемонстрировал свой очередной трюк.

На кадрах видно, как Евгений проезжает на самокате под многотонным грузовиком, который движется на полной скорости. Это уже 114-й трюк в его карьере.

В этот раз Чеботарёв не только смог безопасно выполнить свой опасный трюк, но и продемонстрировал мастерство.

Недавно он показал «фокус» с «Роллс Ройсом». Во время этого трюка дорогой автомобиль подъехал к его голове настолько близко, что она чуть не оказалась под колёсами. Каскадер был напуган, но доволен тем, что эксперимент удался.
Фото: Евгений Чеботарев соцсети
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