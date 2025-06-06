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Каскадер из Ростова отжался, оперевшись на движущиеся по трассе автомобили

Каскадер из Ростова отжался, оперевшись на движущиеся по трассе автомобили
В Ростове каскадер отжался прямо на движущихся автомобилях. Опасный трюк Евгений Чеботарев разместил 6 июня в соцсетях.

Экстремал в кадре повис руками на бампере легковушки. В этот момент к нему подъехала машина. К счастью, экстремал оперативно оперся о ее капот ногами, а за бампер второй машины взялся руками. Затем он начал отжиматься на весу, пока машины едут.

К счастью, Евгений Чеботарев смог уцелеть. Хотя в момент его совершения никакой экипировки на Чеботареве не было.

Напомним, в прошлый раз каскадер повторил трюк из знаменитого фильма «Форсаж». Чеботарев проехался, зацепившись руками под движущейся машиной.
Фото: СоцСети
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