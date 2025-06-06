Каскадер из Ростова отжался, оперевшись на движущиеся по трассе автомобили

Фото: СоцСети

В Ростове каскадер отжался прямо на движущихся автомобилях. Опасный трюк Евгений Чеботарев разместил 6 июня в соцсетях.Экстремал в кадре повис руками на бампере легковушки. В этот момент к нему подъехала машина. К счастью, экстремал оперативно оперся о ее капот ногами, а за бампер второй машины взялся руками. Затем он начал отжиматься на весу, пока машины едут.К счастью, Евгений Чеботарев смог уцелеть. Хотя в момент его совершения никакой экипировки на Чеботареве не было.Напомним, в прошлый раз каскадер повторил трюк из знаменитого фильма «Форсаж». Чеботарев проехался, зацепившись руками под движущейся машиной.