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Карантин из-за вспышки птичьего гриппа в Ростовской области

Карантин из-за вспышки птичьего гриппа в Ростовской области
В Октябрьском сельском районе Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации региона.

В хуторе Ягодинка в начале октября стали массово умирать утки. Сотрудники ветеринарной службы провели экспертизу и выяснили, что у пернатых был птичий грипп. Чтобы вирус не распространялся, ввели карантинную зону в радиусе пяти километров. Под ограничения попали хутор Красный Луч, поселки Новощербаков и Заозерье.

Во время действия карантина на территориях нельзя ввозить и вывозить птиц, а также убивать их, изготавливая продукты питания, и т. д.

Высокопатогенный птичий грипп – острая контагиозная вирусная инфекция. Она опасна не только для пернатых, но и для людей. У инфицированного человека может развиться тяжелая пневмония.
Фото: Ростов.Ру
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