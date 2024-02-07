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В Волгодонском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Волгодонском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа
В Волгодонском районе обнаружили птичий грипп. Об этом 7 февраля сообщили в «Волгодонской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных».

Массовый мор птиц произошел еще в начале февраля в одном из частных дворов в станице Романовской. О необычной ситуации местные жители рассказали межрайонной СББЖ. Специалисты провели анализ материала павших птиц и обнаружили у них генетический материал вируса гриппа птиц А субтипа Н5.

Чтобы не допустить распространения опасной инфекции, в Волгодонском районе ввели карантин. В эпизоотический очаг входят станица Романовская, хутора Лагутники, Парамонов и Погожев. Волгодонск и хутор Потапов относятся к угрожаемой зоне, которая находится под наблюдением.

Птичий грипп характеризуется отеками, кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи диких и домашних птиц. Пернатые задыхаются, перестают нестись, их гребешок и бородка синеют.

Помимо птиц, этот вирус могут подхватить кошки, собаки и человек. Заражение приводит к пневмонии и другим осложнениям, поражая внутренние органы заболевших людей (сердце, почки, головной мозг).
Фото: DonDay
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