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В Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

В Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа
В двух муниципалитетах Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.

В станице Романовской Волгодонского района 4 февраля стали массово умирать куры. Сотрудники ветеринарной службы провели экспертизу и выяснили, что у пернатых был птичий грипп. Чтобы вирус не распространялся, ввели карантинную зону в станице Романовской, а также хуторах Лагутники, Парамонов и Погожев.

Опасную инфекцию также обнаружили в одном из хозяйств Азовского района. Опасной зоной являются населенные пункты: Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Рогожкино, Петровский, а также станица Елизаветинская.

Во время действия карантина на территориях нельзя ввозить и вывозить птиц, а также убивать их, изготавливая продукты питания, и т. д.

Высокопатогенный птичий грипп – острая контагиозная вирусная инфекция. Она опасна и для кур, и для людей. У инфицированного человека может развиться тяжелая пневмония.
Фото: Ростов ру
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