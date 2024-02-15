В Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Фото: Ростов ру

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.В станице Романовской Волгодонского района 4 февраля стали массово умирать куры. Сотрудники ветеринарной службы провели экспертизу и выяснили, что у пернатых был птичий грипп. Чтобы вирус не распространялся, ввели карантинную зону в станице Романовской, а также хуторах Лагутники, Парамонов и Погожев.Опасную инфекцию также обнаружили в одном из хозяйств Азовского района. Опасной зоной являются населенные пункты: Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Рогожкино, Петровский, а также станица Елизаветинская.Во время действия карантина на территориях нельзя ввозить и вывозить птиц, а также убивать их, изготавливая продукты питания, и т. д.Высокопатогенный птичий грипп – острая контагиозная вирусная инфекция. Она опасна и для кур, и для людей. У инфицированного человека может развиться тяжелая пневмония.