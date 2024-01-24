В Ростовской области выявили птичий грипп

Фото: управление ветеринарии Ростовской области.

В Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом стало известно 23 января.Специалисты управления Россельхознадзора по региону выявили вирус гриппа птиц А подтипа Н5 у трупа фазана. Тело птицы находилось недалеко от села Сусат Семикаракорского района, вдоль дороги Волгодонск – Ольгинская.Птичий грипп поражает кровеносную и центральную нервную системы, а также выделительные, пищеварительные, дыхательные и органы яйцеобразования. Вылечить пернатых от этой болезни практически невозможно.Эта инфекция опасна и для людей. Вирус провоцирует инфекцию верхних дыхательных путей с отделением мокроты. При этом у пациентов наблюдается высокая температура тела, кашель. Если вовремя не заняться лечением, дело может дойти до тяжелой пневмонии.