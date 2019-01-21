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За неделю в Ростовской области выросли цены на фрукты и овощи

За неделю в Ростовской области выросли цены на фрукты и овощи
С 14 по 21 января в Ростовской области выросли цены на многие продукты питания. Больше всего подорожали яблоки — на 1,6%. Теперь средняя стоимость килограмма составляет 64,88 рубля.

На втором месте оказалась морковь. Её цена повысилась на 0,8%. Килограмм в среднем стоит 28 рублей.

Также подорожал лук — на 0,6%. За кило придётся заплатить 26,89 рубля.

Помимо этого, цены выросли на сливочное масло, картофель и белокочанную капусту.

При этом стоит отметить, что некоторые продукты стали дешевле. Так, десяток яиц теперь стоит 72,27 рубля, меньше на 0,7%. Также совсем немного снизилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, маргарина, колбасы, подсолнечного масла и вермишели.

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