Более 3,7 млн рублей потратят в Ростовской области на ремонт сельской дороги



На ремонт дороги в Кагальницком районе Ростовской области выделили более 3,7 миллиона. Работы будут проводить в станице Кагальницкой. Соответствующую информацию на сайте госзакупок разместила сельская администрация. Средства берут из районного (18 549 рублей), областного (1 836 430 рублей) и федерального (1 854 980 рублей) бюджетов.



Подрядчик должен отремонтировать дорогу в переулке Будённовском на участке от начала проезжей части до улицы Молодёжной. Следует обновить дорожное покрытие, нанести новую разметку, установить дорожные знаки, привести в порядок тротуары. Работы запланированы на период с 11 мая по 25 июня 2020 года.



Срок подачи заявок — до 28 января. На эту же дату назначен аукцион в электронной форме.