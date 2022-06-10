Как звучит космос: ростовский ученый рассказал о радиоволнах небесных тел

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В космосе никто не услышит, как вы кричите (впрочем, человек в принципе не может там находиться). В бесконечном пространстве разреженного газа и пыли звук не может распространяться из-за вакуума. Однако электромагнитные и радиоволны можно выявить с помощью специальных антенн (прим. - радиотелескопов). Некоторые из них ученые переводят в звук. Поэтому возможность услышать, как звучит космос, все-таки есть.Например, можно зафиксировать радиовсплески, которые метеоры генерируют в атмосфере Земли, или импульсы пульсаров. Последние представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем. Оно наклонено к оси вращения, что и вызывает модуляцию излучения, приходящего на Землю.- Важным преимуществом метода изучения объектов с помощью принимающих антенн является независимость от погоды и смены дня и ночи, - рассказал Rostov.ru лектор астрономической обсерватории в парке Горького Николай Дёмин. - Но есть и недостаток: отсутствие наглядности.Изучением космических объектов через их электромагнитное излучение занимаются радиоастрономы. Список объектов исследований очень обширен - от планет Солнечной системы, звезд и облаков межзвездного газа до далеких квазаров (прим. - ярчайшие объекты в видимой Вселенной). Этот метод исследования иногда позволяет увидеть то, что невозможно наблюдать методами оптической астрономии. Например, пульсары, радиогалактики или те же квазары.Люди не умеют воспринимать радиодиапазон, поэтому результаты наблюдения переводят в понятные человеку рамки. Это звуковая и визуальная интерпретации (изображение). Однако последняя считается более информативной.- Звук позволяет нам судить только об интенсивности, а картинка - еще о пространственном распространении интенсивности излучения. С помощью изображения можно узнать такие данные, как расстояние, яркость и скорость, - объяснил ростовский ученый. - В астрономии редко удается что-то измерить непосредственно, обычно только косвенными методами с привлечением соответствующих физических и математических моделей. Например, мы не можем непосредственно измерить массу объекта - это чисто физически невозможно. Зато мы можем проследить за тем, как объекты вращаются друг вокруг друга - на каком расстоянии и как быстро. И уже из этих данных, пользуясь законами Кеплера, вычислить массу.Некоторые радиотелескопы фиксируют излучение, находясь на Земле, а некоторые - прямо из космоса. Последние позволяют получить более высокое разрешение всей системы за счет отдаленности друг от друга. Например, российский «Радиоастрон» - один из известнейших и результативных проектов российской науки. Его запустили в 2011 году на 5 лет, однако телескоп перевыполнил план и работал целых 7 лет. За это время удалось получить немало научных данных о космосе. В феврале 2019 года телескоп перестал получать сигналы с Земли. Проект закрыли, а телескоп остался на орбите.