Как звучит космос: ростовский ученый рассказал о радиоволнах небесных тел
На фото: «Радиоастрон», занесенный в книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический радиотелескоп/соцсети.
В космосе никто не услышит, как вы кричите (впрочем, человек в принципе не может там находиться). В бесконечном пространстве разреженного газа и пыли звук не может распространяться из-за вакуума. Однако электромагнитные и радиоволны можно выявить с помощью специальных антенн (прим. - радиотелескопов). Некоторые из них ученые переводят в звук. Поэтому возможность услышать, как звучит космос, все-таки есть.
Например, можно зафиксировать радиовсплески, которые метеоры генерируют в атмосфере Земли, или импульсы пульсаров. Последние представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем. Оно наклонено к оси вращения, что и вызывает модуляцию излучения, приходящего на Землю.
- Важным преимуществом метода изучения объектов с помощью принимающих антенн является независимость от погоды и смены дня и ночи, - рассказал Rostov.ru лектор астрономической обсерватории в парке Горького Николай Дёмин. - Но есть и недостаток: отсутствие наглядности.
На видео: звуки Сатурна, которые идеально вписались бы в любой фильм ужасов. Автор: SpaceRip.
Изучением космических объектов через их электромагнитное излучение занимаются радиоастрономы. Список объектов исследований очень обширен - от планет Солнечной системы, звезд и облаков межзвездного газа до далеких квазаров (прим. - ярчайшие объекты в видимой Вселенной). Этот метод исследования иногда позволяет увидеть то, что невозможно наблюдать методами оптической астрономии. Например, пульсары, радиогалактики или те же квазары.
Люди не умеют воспринимать радиодиапазон, поэтому результаты наблюдения переводят в понятные человеку рамки. Это звуковая и визуальная интерпретации (изображение). Однако последняя считается более информативной.
На фото: наземная база Радиоастрона.
- Звук позволяет нам судить только об интенсивности, а картинка - еще о пространственном распространении интенсивности излучения. С помощью изображения можно узнать такие данные, как расстояние, яркость и скорость, - объяснил ростовский ученый. - В астрономии редко удается что-то измерить непосредственно, обычно только косвенными методами с привлечением соответствующих физических и математических моделей. Например, мы не можем непосредственно измерить массу объекта - это чисто физически невозможно. Зато мы можем проследить за тем, как объекты вращаются друг вокруг друга - на каком расстоянии и как быстро. И уже из этих данных, пользуясь законами Кеплера, вычислить массу.
Некоторые радиотелескопы фиксируют излучение, находясь на Земле, а некоторые - прямо из космоса. Последние позволяют получить более высокое разрешение всей системы за счет отдаленности друг от друга. Например, российский «Радиоастрон» - один из известнейших и результативных проектов российской науки. Его запустили в 2011 году на 5 лет, однако телескоп перевыполнил план и работал целых 7 лет. За это время удалось получить немало научных данных о космосе. В феврале 2019 года телескоп перестал получать сигналы с Земли. Проект закрыли, а телескоп остался на орбите.
На фото: Изображение квазара S5 B0836+710, полученное с помощью «Радиоастрона» на частоте 22 ГГц (контуры), наложенное на изображение, полученное на наземных базах/журнал Astronomy and Astrophysics.