Понятный космос: почему у Луны есть фазы и что такое алмазный дождь

Темы космоса и астрономии практически никого не оставили равнодушным. Особенный интерес к ним у самой любопытной аудитории - детей. Лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин 22 июня поделился с Rostov.ru ответами на вопросы маленьких посетителей.По словам специалиста, на Уране и Нептуне могут выпадать алмазные дожди. Однако выглядят они совсем не так, как привычные драгоценные камни.- Дело в том, что атмосферы этих планет состоят в основном из метана. Из-за высокого давления и температуры на большой глубине этот газ разлагается на водород и углерод, - рассказал Николай Дёмин. - Химические элементы находятся там в жидком состоянии и постепенно оседают на ядрах планет. На Земле углерод известен в виде двух веществ - алмаза и графита. Поэтому дожди на Уране и Нептуне стали называть «алмазными».Теоретически осадки возможны. Специалисты получили углеродные дожди в жидкой форме только в лабораториях. Однако никто пока таких дождей ни на Уране, ни на Нептуне не наблюдал.Чтобы наблюдать за другими планетами и небесными объектами, с Земли запускают спутники. Их доставляют в космос на ракетах с космодромов. Таких площадок в России шесть: Восточный и Свободный космодромы в Амурской области, Плесецк - в Архангельской, Капустин Яр - в Астраханской, Ясный - в Оренбургской, и главный космодром Байконур находится в соседней стране - Казахстане. Там спутники устанавливают на орбите, которая позволяет удерживаться на одном месте. Чтобы ракета достигла необходимой высоты, требуется много топлива. Опустошенные баки - ступени - отпадают от ракеты, облегчая ее вес и позволяя двигаться быстрее. Ступени же частично сгорают в атмосфере, а частично падают на Землю. Поэтому обычно траектории полета ракет рассчитывают над малонаселенными районами - лесами, болотами, горами и морями.Изготовить и запустить новый спутник дешевле, чем отремонтировать старый. Поэтому когда спутники перестают работать, их сводят с орбиты над Тихим океаном. Увидеть это будет довольно сложно - нужно находиться очень близко к месту падения.Благодаря спутникам люди смогли сделать снимки многих космических объектов, в том числе планет, астероидов и Луны. Увидев фотографии Луны с обратной стороны, всегда напрашивается вопрос, почему она так сильно отличается от той, что мы видим каждую ночь. Сторона, обращенная к Земле, наполовину покрыта темными пятнами - углублениями рельефа, которые миллиарды лет назад были залиты лавой. С обратной же стороны таких пятен нет.- По какой-то причине обширных излияний лавы там не происходило, - рассказал лектор ростовской обсерватории. - Скорее всего, это связано со строением лунной коры и гравитационным влиянием Земли на наш спутник. Но полного понимания этого вопроса у современной науки пока нет.Также специалист объяснил, почему Луна меняет фазы - растет и убывает. Дело в том, что наш спутник отражает солнечный свет, а собственного свечения не имеет.- Так как одновременно освещена всегда только половина всего лунного шара, и граница между освещенной и неосвещенной частями непрерывно смещается, то мы воспринимаем это в виде лунных фаз, - поделился Николай.Не менее интересные вопросы и про космонавтов. Оказывается, что на Международной космической станции проводят эксперименты по выращиванию растений. Это необходимо для того, чтобы узнать, как растения реагируют на условия невесомости. В промышленных масштабах пока растения не выращивают, но уже сейчас астронавты могут разнообразить свой рацион зеленью и морковью.Кроме того, на низкой околоземной орбите можно даже слушать радио. Однако в открытом космосе, в безвоздушном пространстве около Земли невозможно в принципе что-либо услышать, хотя поймать волны радиостанций можно. Чем дальше космический корабль от Земли, тем сложнее поймать радиопередачу.- Нейтронная звезда представляет собой конечную стадию эволюции звезд, в несколько раз больших по массе, чем наше Солнце. Ее характерной особенностью является огромная плотность - при диаметре всего в 10-15 километров ее масса может в полмиллиона раз превышать массу нашей Земли, - рассказал Николай Дёмин. - В отличие от обычных звезд, у нейтронных действительно есть твердая поверхность, но попрыгать на ней не удастся - гравитация такой звезды уничтожит любой объект еще задолго до того, как он достигнет ее поверхности.