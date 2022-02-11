Ростовский ученый рассказал о новой найденной планете с водой

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Ученые совершили очередное астрономическое открытие. Международная группа астрономов обнаружила свидетельства существования третьей планеты, вращающейся вокруг Проксимы Центавра (прим. - ближайшая к Солнечной системе звезда). Открытие сделали с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.Проксима Центавра d (так ее назвали) представляет собой красного карлика. Как правило, в них идут термоядерные реакции, и они светят за счет процесса синтеза гелия и водорода. Известно, что масса Проксимы d составляет четверть земной (26%), а сутки длятся пять земных дней. До недавнего времени считалось, что вокруг звезды вращается только одна планета - Проксима Центавра b. Однако в 2019 году ученые открыли Проксиму c, а теперь и Проксиму d. Однако существование этих планет не считается подтвержденным.Эта экзопланета (прим. - планета за пределами Солнечной системы) находится слишком близко к звезде, а значит, температурный режим вряд ли позволит воде существовать в жидкой форме. Проксима с - наоборот, слишком далеко. Единственной планетой, находящейся в предполагаемой зоне обитаемости, была Проксима b. Но лектор астрономической обсерватории Ростова Николай Демин рассказал, что даже при таких условиях звезда не позволит развиться жизни.- Там проблема не в расположении планет. Звезда Проксима Центавра очень нестабильна и иногда претерпевает мощные вспышки, в результате которых ее светимость может увеличиваться в тысячи раз, - объяснил ученый Rostov.ru. - А значит, на планете резко увеличивается температура. Кроме того, там очень сильный радиационный фон. Так что это не то место, где стоит искать жизнь.Последнюю яркую вспышку на Проксиме Центавра зафиксировали в 2019 году. Расстояние до нее от Земли составляет чуть больше четырех световых лет (это 27 тысяч расстояний от Земли до Солнца, или 40 триллионов километров), а значит, само событие произошло в 2015 году.Несмотря на такое большое расстояние, эта звезда - одна из ближайших к Солнечной системе. До других - десятки, сотни и даже тысячи световых лет. Поэтому изучать Проксиму Центавра проще.- Люди еще не летали дальше Луны (прим. - 400 тысяч километров от Земли). А самое дальнее расстояние, на которые отправляли космические аппараты, составляет около 23 миллиардов километров (прим. - космический зонд Вояджер-1), - добавил Николай Демин. - Это всего 0,1% расстояния от Земли до Проксимы Центавра.Прилететь на Проксиму пока кажется чем-то недосягаемым и невозможным, но ученые могут рассказать о ней уже немало. Например, в системе орбиты планет расположены так, что не закрывают звезду. Поэтому для открытия экзопланет понадобился метод радикальных скоростей. То есть с помощью анализа небольших смещений самой Проксимы Центавра, которые происходят под воздействием гравитации планет. Измеряя величину и продолжительность этих смещений, можно узнать их приблизительную массу и расстояние, на котором они находятся относительно звезды.