Как победить бессонницу с помощью упражнений и медитации, рассказывает ростовский фитнес-тренер

Ростовский фитнес-тренер Игорь Букин рассказал, как побороть проблемы со сном.Сон – это неотъемлемая часть нашего существования, каждый человек проводит в состоянии сна примерно треть всей своей жизни. Только вдумайтесь: треть всего отведённого нам времени на планете проходит в мире грёз. И несмотря на то, что это настолько очевидный и естественный процесс, современная наука практически ничего о нём не знает, не говоря уже о природе сновидений и их значении в жизни человека. Существует множество догадок, теорий, гипотез, но нет структурированного, полного знания в этой области.На интуитивном уровне мы привыкли воспринимать, что сон – это время, когда тело отдыхает от прошедшего трудового дня и восстанавливается для последующего. Это так и не так одновременно. «Отдыхает» только наше сознание, тогда как физиологически тело не перестаёт трудиться, оно вслед за мозгом меняет свой ритм работы, приводя все функции к надлежащему генетически обусловленному шаблону функционирования. Именно в состоянии сна протекают процессы восстановления после физической нагрузки, и в зависимости от условий, частоты, качества этой нагрузки именно во сне происходят всеми так желаемые процессы жиросжигания и роста мышц. Получается интересная картина: мозг во время сна как бы «отключает» нашу текущую личность, чтобы усвоить полученный ею опыт в виде нейронных связей, перестроить физическое тело под внешние условия и «выдать» с утра новое тело и «посвежевшую» личность для нового акта существования. И так происходит каждый день в течение всей нашей жизни.Но даже в самый совершенный математический алгоритм или в самую идеальную модель, коей является человек, может закрадываться ошибка (баг), которая меняет всю структуру. Это сравнимо с каретой, которая катится по идеально ровной дороге и неожиданно наезжает на большую кочку: её подкидывает в воздух, внутри все переворачивается, кучер почти слетает с вожжей, сопровождается это всё скрипом и глухими ударами колес о землю. А представьте, что кочка не одна. Несомненно, «бессонница» является этими кочками на дороге. Но она лишь следствие бага, которое подкинуло для вас ваше тело или личность. Причем психологические проблемы (переживания, навязчивые мысли, картинки прошлого или планируемого будущего) стоят в списке причин «бессонницы» выше, чем физиологические (боль или дискомфорт в определённом участке тела). Хотя, как уже говорилось ранее, физика и психика – это различные грани общей жизнедеятельности организма, которые неразрывно связанные друг с другом.Практики медитаций могут стать мощным инструментом отладки психологического состояния, как бы «настраивая» мозг на волну восстановления и природной саморегуляции. Научно доказано, что ритм работы мозга медитирующего человека схож с альфа- или тета-ритмом мозга, тогда как страдающий «бессонницей» преимущественно будет находиться в бета-ритме. Стоит пояснить, что альфа-ритм мозга – колебания, выделяемые электрической активностью мозга, у человека в спокойном состоянии с закрытыми глазами, тета-ритм - во время состояния сонливости, бета-ритм – у людей бодрствующих, которые решают какую-либо проблему или следят за происходящими вокруг действиями.Определённый ритм работы мозга создаёт определённые условия в работе всех систем организма. Без возможностипереходить из одного состояния сознания в другое практически невозможно. Для этого есть два варианта медитаций:1. Сядьте, выпрямите спину. Если вы сидите на полу, скрестите ноги перед собой, если на стуле - поставьте стопы на пол. Убедитесь, что вам удобно, и в такой позе вы могли бы находиться некоторое время без желания её поменять. Начните свободно дышать, наблюдайте, как воздух входит в ноздри (то есть наблюдайте сам факт проникновения воздуха в нос) и выходит из них. Понаблюдайте и почувствуйте, как отличается температура вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (это очень важно – соединить акт наблюдения с объективными физическими ощущениями). Побудьте в состоянии наблюдения некоторое время, пусть поддержание ровной спины оставляет ваше сознание во внимании. Затем мысленно начните двигаться вглубь своего тела, почувствуйте, как входящий воздух расширяет кости грудной клетки и полость брюшины, снова просто наблюдайте этот процесс, не пытаясь привнести никакого контроля. И таким образом пройдите по всему телу, захватывая ноги, руки и голову. Можно получить очень интересный опыт дыхания абсолютно всех частей тела. По мере расслабления, когда тело начнёт «оседать», из положения сидя перейдите в положение лёжа и, продолжая наблюдать, отходите ко сну.2. Второй способ более доступный и простой. Уберите с кровати подушку, возьмите скрученные в рулон полотенца. Лягте, оцените, какие части тела меньше всего соприкасаются с матрасом. Заполните эти пробелы «роллами» из полотенец (толщину определите сами). Должно возникнуть ощущение того, что эти дополнительные опоры именно поддерживают тело, а не выталкивают его вверх. Самые распространённые места для поддержки: шея от плеч до затылка, поясница, подколенная зона, зона под плечами или локтями, кисти рук. Расположитесь удобно и закройте глаза. Должно возникнуть ощущение легкости во всём теле, вы как бы парите над своей кроватью. Снова сконцентрируйтесь на своём дыхании и с каждым вдохом старайтесь как бы расширить и удлинить тело в разные стороны, пусть оно устремится в бесконечность, куда и «провалится» ваш ум, засыпая.Надеемся, что эти элементарные советы смогут пробудить в вас новые грани более чуткого понимания себя и поведут по пути самопознания и саморазвития. Крепкого сна и осознанного бодрствования!