Медитация, или как в условиях самоизоляции сохранить душевное равновесие: советы ростовского фитнес-тренера
Ростовский фитнес-тренер Игорь Букин предлагает посмотреть на сложившуюся ситуацию в городе и в стране немного шире, выйдя за рамки личностного негодования и дискомфорта. Резко поменялась окружающая среда, в результате чего наш привычный график существования претерпел серьёзные изменения, что в свою очередь вызвало волну стресса, захлестнувшую психику почти каждого человека. И привычное слово «стресс» многие воспринимают как нечто негативное. Но, говоря простыми словами, стресс с точки зрения физиологии – это ответ нашего организма на какие-либо процессы на уровне физики и психики.
С точки зрения эволюции, стресс – основной двигатель развития. Любые действия, которые мы предпринимаем для получения какого-либо навыка (изучение языков, обучение игре на гитаре, похудение, увеличение объема мышечной ткани и так далее), должны вгонять человека в состояние стресса, иначе тело никак не отреагирует и не начнёт меняться.
В современном мире, когда человеку «падает» на голову большой объём информации, «доза стресса» стала слишком большой, адаптационные механизмы организма быстро исчерпываются, и начинаются всевозможные психологическиеи и психосоматические проблемы. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Как можно быстро и надежно фильтровать информацию, не впадать в крайние психологические состояния из-за этого? О способах сохранения внутреннего спокойствия рассказывает Игорь Букин.
- Первое, что приходит в голову, - уйти в пещеру, выбросить телефон, стать отшельником где-нибудь в районе Тибета. Но, боюсь, далеко не каждому хватит умения существовать в таких условиях, так как социум воспитывает нас совсем в другом контексте, оторванном от нашего природного естества. Но выход всё же есть: начать заниматься медитацией. Медитация – это такая же естественная форма активности как сон, приём пищи, поход в туалет и чистка зубов.
Начнём с того, что мало кто может точно ответить на вопрос: что такое медитация? Пока в своем сознании мы не отведём этому понятию чёткое положение, оно для нас будет казаться чем-то непонятным, мистическим, эзотерическим.
- Давайте чётко сформулируем определение этого понятия на чисто бытовом уровне. Медитация – это непрерывное направление своего внимания на какой-либо объект, процесс, явление. Самое непонятное слово тут, наверное, «внимание». Оно как бы интуитивно понятно, но точное определение дать трудно. Ясно то, что внимание тесно связано с процессом наблюдения. Чистое внимание определяется отсутствием анализы в процессе наблюдения. Из-за этого медитацию связывают с остановкой мыслей. И это одна из первых преград на пути освоения практик медитаций.
Игорь Букин пояснил, что невозможно полностью «отключить» свои мысли. Как функцией сердца обеспечение циркуляции крови, так одной из функций мозга является производство мыслей. И желание остановить этот процесс можно сравнить с желанием остановить работу сердца. Ошибка определения медитации как состояния «безмыслия» связана с попыткой медитирующих описать и вербализировать медитативное состояние. Вернемся к процессу наблюдения как к проводнику, который должен доставить нас в состояние медитации, и подробнее разберём технологию медитации, которую мы можем применять, не выходя из дома. Самая простая форма медитации для начинающих — это сфокусировать внимание на каком-либо естественном процессе организма.
Практика №1
Сядьте удобно, ноги можно скрестить перед собой или просто поставить на пол. Выпрямите спину, пусть голова и плечи будут точно над тазовыми костями. Глаза можно закрыть, это позволит уменьшить поступление визуальной информации, но их можно оставить и открытыми. Сделайте два-три вдоха-выдоха через нос, сознательно растягивая выдох. Направьте внимание в центр груди и попробуйте почувствовать ритм биения сердца. Ловите вниманием каждый удар, погружаясь в процесс все глубже.
Если услышать собственное сердце сложно, выполните более легкую практику:
Практика №2
Сядьте в ту же позу, что и в первом упражнения. Закрыв глаза, начните отслеживать свое дыхание, то есть непосредственно сам процесс вдоха-выдоха. Обратите внимание на ощущение на коже под носом, температуру вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, ощущения во внутренней полости носа. Именно фокусировка на физических ощущениях позволяет объективизировать сам процесс, и не дать мозгу начать оценивать их.
Начните осваивать эти техники от трёх минут, постепенно удлиняя время нахождения в этом состоянии.
- Что же такого «волшебного» происходит в медитации? В начале я говорил, что мы под влиянием разных факторов начинаем чувствовать себя плохо, становимся несчастными, потому что адаптационные механизмы организма исчерпывается. Это значит, что естественная саморегуляция нарушается, что приводит к физическим и психологическим отклонениям. Медитация позволяет накапливать ресурс для адаптационных механизмов, благодаря чему возрастает стрессоустойчивость и психологическая стабильность. Представьте, что неожиданно начался несильный дождь, а у вас нет зонта. Одежда, волосы, обувь постепенно начинают промокать, и к моменту, когда мы вымокаем «до нитки» наше состояние «слетает с катушек», самочувствие ухудшается, настроение портится. Медитация — это своего рода зонт, который не только не даёт вам намокнуть, но и подсушивает те места, на которые всё-таки попала вода.
На самом деле, сложно найти человека, который ни разу не был в состоянии медитации. Дети дошкольного возраста буквально живут в нём, именно оно помогает предметно изучать окружающий мир. У мужчин охота или рыбалка являются частными случаями медитации. Наблюдение чего-то прекрасного и грандиозного также можно сравнить с медитацией. Прослушивание классической музыки, рисование, чистое творчество – все попадает под эту категорию.
Начните практику по улучшению своего здоровья, выбирая ту форму медитации, которая вам подойдёт и окажется самой доступной. Уделите хоть немного времени своему организму, ведь он уделяет его вам ежесекундно с самого рождения.