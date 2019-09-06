В день выборов на Дону работают 297 избирательных участков



В Ростовской области в единый день голосования работают 297 избирательных участков. Проголосовать донские жители могут с 8 до 20 часов 8 сентября.



По данным Избирательной комиссии Ростовской области, 8 сентября в регионе голосуют за кандидатов в депутаты Городских Дум Азова, Батайска и Таганрога. Также в 14 муниципалитетах области проходят дополнительные выборы. Наблюдают за ходом голосования более 1,5 тысяч человек.



Голоса избирателей будут подсчитывать 45 комплексов обработки избирательных бюллетеней и электронного голосования.