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В день выборов на Дону работают 297 избирательных участков

В день выборов на Дону работают 297 избирательных участков
В Ростовской области в единый день голосования работают 297 избирательных участков. Проголосовать донские жители могут с 8 до 20 часов 8 сентября.

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, 8 сентября в регионе голосуют за кандидатов в депутаты Городских Дум Азова, Батайска и Таганрога. Также в 14 муниципалитетах области проходят дополнительные выборы. Наблюдают за ходом голосования более 1,5 тысяч человек.

Голоса избирателей будут подсчитывать 45 комплексов обработки избирательных бюллетеней и электронного голосования.

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