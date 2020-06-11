К трем тысячам приблизилось число вылечившихся от коронавируса в Ростовской области

Количество вылечившихся от коронавируса жителей Ростовской области приблизилось к трем тысячам человек, сообщает правительство Ростовской области.По данным на 13 июня, в Ростовской области излечились от коронавируса 2 875 заболевших. За последние сутки выздоровели 44 человека. Это значит, что контрольные тесты показали отрицательные результаты.Всего за все время пандемии зарегистрированы 7 314 человек с коронавирусом. Несмотря на это, коэффициент заболеваемости держится ниже единицы - 0,98.Жертвами инфекции стали 65 человек. Среди них - 12-летний ребенок с заболеванием нервной системы.