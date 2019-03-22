К розыску пропавшей на Дону 25-летней девушки подключилась полиция



К розыску пропавшей на Дону 25-летней Татьяны Кондаковой подключилась полиция. Правоохранители ищут девушку вместе с волонтерами. Известно, что дончанка пропала 16 марта. Она ушла из дома в станице Николаевской и больше не выходила на связь с близкими.



По данным ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемой - 17-18 лет, телосложение худощавое, волосы прямые тёмные, до плеч. В день пропажи Татьяна была одета в шубу желтого цвета в темную точку, лосины ярко-красного цвета, тёплые галоши и вязаную шапку в виде «панды».



Всех, кто видел или знает, где может находиться девушка, просят позвонить по телефонам: 863-93-2-37-53 – факс д/ч, ОУР: 8-918-890-10-76 или 02.