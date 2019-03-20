В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 25-летнюю девушку



На Дону разыскивают пропавшую без вести девушку. 25-летняя Татьяна Кондакова из станицы Николаевской Константиновского района пропала 16 марта.



Девушка жила одна, поэтому точно не известно, в какое время она ушла из дома. Предположительно, она вышла поздно вечером. Утром, обнаружив, что Татьяны нет дома, родственники забили тревогу. Она поговорили с соседями, но никто её не видел.



Родные обратились в полицию и опубликовали информацию о пропаже девушки в социальных сетях. На вид Татьяне Кондаковой - около 20 лет, её рост - около 150-160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, прямые тёмные волосы, до плеч.



Предположительно, в день пропажи она вышла из дома в ярко-красных лосинах, жёлтой шубе в тёмную точку и тёплых галошах.

По словам родственников, девушка может терять ориентацию в пространстве и не знать сведений о себе.



Всех, кто знает, где может находиться Татьяна Кондакова или видел её, просят сообщить о месте её нахождения в полицию.