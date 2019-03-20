Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 25-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 25-летнюю девушку
На Дону разыскивают пропавшую без вести девушку. 25-летняя Татьяна Кондакова из станицы Николаевской Константиновского района пропала 16 марта.

Девушка жила одна, поэтому точно не известно, в какое время она ушла из дома. Предположительно, она вышла поздно вечером. Утром, обнаружив, что Татьяны нет дома, родственники забили тревогу. Она поговорили с соседями, но никто её не видел.

Родные обратились в полицию и опубликовали информацию о пропаже девушки в социальных сетях. На вид Татьяне Кондаковой - около 20 лет, её рост - около 150-160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, прямые тёмные волосы, до плеч.

Предположительно, в день пропажи она вышла из дома в ярко-красных лосинах, жёлтой шубе в тёмную точку и тёплых галошах.
По словам родственников, девушка может терять ориентацию в пространстве и не знать сведений о себе.

Всех, кто знает, где может находиться Татьяна Кондакова или видел её, просят сообщить о месте её нахождения в полицию.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.