К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 35 пациентов с коронавирусом

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Ситуацию с распространением коронавируса в Ростовской области пока сложно назвать удовлетворительной. Каждый день в регионе выявляют около двухсот новых заражённых. При этом продолжают фиксировать летальные исходы как среди молодых, так и среди пожилых людей.По состоянию на 12 июня на Дону официально зарегистрировано 7 152 больных COVID-19. Из них в больницах находятся 743 человека. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 35 пациентов. Коечный фонд загружен почти на треть.Коронавирусная инфекция затронула уже каждый муниципалитет Ростовской области. За весь период на территории региона от инфекции скончались 64 человека. Впервые жертвой COVID-19 стал 12-летний ребёнок.