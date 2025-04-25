Юрий Слюсарь осмотрел батайскую поликлинику, где не могут сделать ремонт два года

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Батайск. Днем 25 апреля глава региона осмотрел многострадальное поликлиническое отделение № 2.Учреждение находится на пересечении улиц Белорусской и Революционной. На протяжении двух лет там не могут завершить капитальный ремонт. Объект выглядит печально. Внутри – голые стены, а с потолков местами свисает проводка.На встрече с Юрием Слюсарем присутствовал глава администрации города Роман Волошин. Он отчитывался о том, почему здание не отремонтировано. Основной причиной является недобросовестный подрядчик.Глава региона отметил, что людям негде получать медицинскую помощь. Многие врачи, не дождавшись окончания ремонта и открытия поликлиники, уходят в другие учреждения. Чтобы исправить ситуацию, власти пытаются найти нового подрядчика, который возьмется за работу.