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Юрий Слюсарь осмотрел батайскую поликлинику, где не могут сделать ремонт два года

Юрий Слюсарь осмотрел батайскую поликлинику, где не могут сделать ремонт два года
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Батайск. Днем 25 апреля глава региона осмотрел многострадальное поликлиническое отделение № 2.

Учреждение находится на пересечении улиц Белорусской и Революционной. На протяжении двух лет там не могут завершить капитальный ремонт. Объект выглядит печально. Внутри – голые стены, а с потолков местами свисает проводка.

На встрече с Юрием Слюсарем присутствовал глава администрации города Роман Волошин. Он отчитывался о том, почему здание не отремонтировано. Основной причиной является недобросовестный подрядчик.

Глава региона отметил, что людям негде получать медицинскую помощь. Многие врачи, не дождавшись окончания ремонта и открытия поликлиники, уходят в другие учреждения. Чтобы исправить ситуацию, власти пытаются найти нового подрядчика, который возьмется за работу.
Фото: DonDay
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