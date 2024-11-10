Больше 7 тысяч жалоб за два дня получил новый глава Ростовской области

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В Ростовской области местные жители оставили больше семи тысяч жалоб на проблемы в регионе. Об этом сообщил новый глава донского региона Юрий Слюсарь.Подавляющее большинство обращений касается состояния дорог — 21%. На втором месте по количеству жалоб — сфера благоустройства, на третьем — сфера жилищно-коммунального хозяйства. Также около 10% обращений связаны с общественным транспортом.- Не ожидал, что в список актуальных вопросов войдёт проблема вывоза мусора и обращения с отходами. Завтра на первой планерке правительства мы обсудим все эти вопросы. Но это не значит, что остальные проблемы останутся без внимания, — заявил новый глава региона.В комментариях пользователи разделились на несколько групп. Одни выразили благодарность Юрию Слюсарю за обратную связь, другие продолжили сообщать о проблемах. Вероятно, местные жители поверили, что их голос будет услышан.Также глава отметил, что «амнистия» заблокированных в телеграм-канале пользователей невозможна. Технические ограничения не позволяют это сделать. Канал неоднократно подвергался атакам со стороны вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора тысяч. Выделить из трех тысяч заблокированных аккаунтов реальных пользователей невозможно.