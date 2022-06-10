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Юлия Манагарова – самая результативная гандболистка в прошедшем сезоне

Юлия Манагарова – самая результативная гандболистка в прошедшем сезоне

Донская спортсменка Юлия Манагарова – самая результативная гандболистка в прошедшем сезоне-2021/2022. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Капитан ростовского клуба ГК «Ростов-Дон» забила в ворота противника 218 голов, сыграв в 46 матчах. Спортсменка много раз завоевывала звание лучшего игрока матчей, по мнению болельщиков, а также заняла первое место в ТОП-3 бомбардиров донского клуба. Во время чемпионата мира 2019 года Юлия Манагарова была признана лучшим бомбардиром сборной в играх против Китая и ДР Конго.

На втором месте оказалась Ольга Фомина, которая выступает за «Ладу». Она забила 209 голов, а третье место заняла Елена Михайличенко из ЦСКА – 200 голов за сезон.
Фото: ГК Ростов-Дон
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