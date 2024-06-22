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Ростовская АЭС приступила к плановому ремонту и модернизации оборудования на энергоблоке №3

Ростовская АЭС приступила к плановому ремонту и модернизации оборудования на энергоблоке №3
На Ростовской АЭС на энергоблоке № 3 проходит плановая модернизация оборудования. Об этом сообщили в пресс-центре Ростовской АЭС «Росатом».

Плановая процедура проводится регулярно для всех энергоблоков. Это помогает поддерживать электростанцию в рабочем состоянии и гарантировать безопасную выработку электроэнергии.

Будут проведены различные работы по ремонту и модернизации. В частности, планируется средний ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива, а также ремонт систем безопасности. Кроме того, будут выполнены капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора.

- Во время ремонтной кампании будут выполнены работы по модернизация системы аварийного энергоснабжения блока, системы автоматического регулирования и защиты турбин, дооснащению резервных дизельгенераторных установок дополнительными контрольно-измерительными приборами, - рассказал главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

После завершения работ на энергоблоке № 3 планируется продолжить ремонт на энергоблоке № 2. В октябре ремонтные работы будут проведены на энергоблоке № 1.
Фото: Ростовская АЭС
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