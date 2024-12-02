Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Энергоблок №1 Ростовской АЭС включили в сеть после завершения планового ремонта с модернизацией

Энергоблок №1 Ростовской АЭС включили в сеть после завершения планового ремонта с модернизацией
В Ростовской АЭС энергоблок №1 включили в сеть после планового ремонта с модернизацией. Его включение в сеть завершило ремонтную кампанию 2024 года на Ростовской атомной станции, которая охватила все четыре энергоблока.

С 1 декабря 2024 года энергоблок вывели на номинальный уровень мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации. К работам специалисты преступили с 20 октября. Они отремонтировали реакторную установку и основное оборудование реакторного отделения (парогенераторов, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления с модернизацией); также всех трёх систем безопасности; цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора.

Завершен ремонт и модернизация электродвигателей циркуляционных насосов турбинного отделения. Работы на энергоблоке были выполнены в полном объеме.

-Качественное выполнение ремонтных работ - залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России, - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Приоритетом деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий является безопасность. Большое внимание направлено на повышение культуры безопасности, использование информационных технологий, а также внедрение современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом. Электроэнергетический дивизион Росатома активно участвует в этой работе.

Ростовская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.
Фото: АЭС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.