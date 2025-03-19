Из-за плохой погоды в Ростовской области энергетики перешли на особый режим работы

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Из-за плохой погоды в Ростовской области электроэнергетические компании перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщила компания «Россети Юг».Важно отметить, что в регионе действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют на 19 и 20 марта гололед, отложение изморози и налипание мокрого снега на провода и деревья по всей Ростовской области.Для быстрого устранения возможных аварийных ситуаций на энергетических объектах, по данным организации, подготовлено 237 бригад «Ростовэнерго», включающих 1 416 специалистов и 505 единиц специальной техники.Населению Ростовской области напоминают о необходимости соблюдать осторожность в период неблагоприятных погодных условий. Людям настоятельно рекомендуют держаться вдали от неустойчивых конструкций, линий электропередач и рекламных щитов.