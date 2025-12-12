Энергетические компании на Дону перешли на особый режим работы из-за непогоды

Фото: Правительство Ростовской области

В преддверии надвигающихся неблагоприятных метеоусловий компании, обеспечивающие электроэнергией Ростовскую область, перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства.Для оперативного реагирования на возможные аварии энергетические компании усилили дежурные службы. Количество бригад, занимающихся устранением аварий и ремонтом, по всему региону доведено до 585, а их штат насчитывает 2,5 тысячи квалифицированных сотрудников. Подготовлено более тысячи единиц специализированной техники, а также мобильные генераторы электричества, включая дизельные установки, для электроснабжения критически важных объектов социальной инфраструктуры и жилых зданий в отдаленных населенных пунктах.По данным синоптиков, в ночь на 13 декабря в Ростовской области существенно изменится погода в худшую сторону. Ожидается образование наледи на проводах из-за выпадения мокрого снега, падение температуры до одиннадцати градусов ниже нуля, а также усиление ветра, скорость которого местами будет достигать двадцати метров в секунду.