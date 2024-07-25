Экспертиза одобрила строительство шести новых дорог на Левенцовке

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове на Левенцовке гоэспекртиза утвердила строительство новых дорог. Об этом 24 июля сообщила администрация города.Строительство будет вестись на следующих улицах: 9-го Мая (от улицы Курсантов до проспекта Стачки); Еляна (от проспекта Маршала Жукова до проспекта 9-го Мая); улицы Сталинградская, Назарько и Ткачева будут строиться от проспекта Маршала Жукова до улицы Курсантов; Курсантов (от улицы Ткачева до проспекта 9-го Мая).Строительство новых дорог соединит Левенцовский микрорайон с проспектом Стачки.