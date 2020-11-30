Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина боится снова заразиться коронавирусом

Таганроженка Оксана Воеводина боится снова заболеть коронавирусом. Об этом экс-супруга короля Малайзии рассказала на своей странице в Инстаграм 1 декабря.О том, что заразилась COVID-19, девушка узнала, когда чистила зубы.- Однажды утром я перестала чувствовать вкус зубной пасты, - поделилась Оксана.По словам дончанки, симптомов у нее не было, а обоняние пропало намного раньше - из-за сезонной заложенности носа. Оксана бросилась сдавать анализы. Выяснилось, что один из основных показателей - С-реактивный белок, - зашкаливал. При норме около 0-5 результаты анализа крови показали 79. Однако после обследования на КТ девушка немного успокоилась, так как проблем с легкими не было. К тому же, в крови уже выработались антитела.- У людей, которые перенесли ковид в легкой форме, антитела исчезают быстрее, и есть риск заразиться повторно, - написала модель. - Поэтому расслабляться пока рано.За несколько часов публикация набрала тысячи лайков и более сотни комментариев, в которых подписчики поддержали Оксану.